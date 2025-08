Jos Brink krijgt straatnaam in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Amsterdam gaat een straat vernoemen naar de in 2007 overleden presentator Jos Brink. Burgemeester Femke Halsema laat maandag via Instagram weten dat ze samen met de adviesraad straatnamen op zoek gaat naar een geschikte straat.

Een groep queeractivisten organiseerde de afgelopen weken onder de noemer Love Your History een verkiezing om meer straten in Amsterdam naar historische Nederlandse queerpersonen te vernoemen. Brink kreeg met 38 procent van de stemmen veruit de meeste respons.

"Prachtig initiatief", vindt Halsema. "Het is belangrijk dat Amsterdammers zich herkennen in hun straatnamen. Samen met de adviesraad straatnamen ga ik op zoek naar een straat om te vernoemen naar Jos Brink. We zullen ons ook inspannen om meer helden uit de queergemeenschap terug te laten keren in ons straatbeeld."

Brink was bij het grote publiek vooral bekend als presentator van het programma Wedden Dat..?, waarmee hij jarenlang miljoenen kijkers trok. Ook speelde hij in toneelstukken en musicals.