Van Weel ziet gedwongen terugkeer Syriërs over half jaar

RIYAD (ANP) - Over een half jaar worden de eerste Syriërs gedwongen om terug te gaan naar hun land, verwacht demissionair minister David van Weel (Asiel en Migratie, VVD). Hij wil die terugkeer gaan stimuleren, zei hij dinsdag tegen het ANP tijdens een bezoek aan Saudi-Arabië.

In een Kamerbrief schrijft de minister dat wordt bekeken of terugkeer mogelijk is van Syriërs die geen recht meer hebben om in Nederland te blijven. Mensen die zich hebben misdragen, worden daarbij als eerste uitgezet. De verwachting dat de eerste Syriërs over een half jaar gedwongen worden teruggestuurd, staat overigens niet in de brief.

"Er is echt een andere situatie ontstaan" na de val van Bashar al-Assad, lichtte Van Weel toe. Het is "broos" en "de overgangsregering zal alle zeilen moeten bijzetten om het bijeen te houden". Maar om het land weer op te bouwen, moeten volgens hem ook de migranten terugkeren.

Vrijwilligheid

Staatssecretaris Aukje de Vries (Ontwikkelingshulp, VVD) was dinsdag in de Syrische hoofdstad Damascus om te praten over de terugkeer van migranten. Tijdens de burgeroorlog zijn vele tienduizenden Syriërs naar Nederland gevlucht. Nog steeds vormen ze de grootste groep onder nieuwe asielzoekers.

De Vries bespreekt in Syrië hoe Nederland kan helpen de vluchtelingen te laten terugkeren. Dat gebeurt voorlopig op basis van vrijwilligheid. Syriërs die teruggaan krijgen als "extra stimulans" een hoger bedrag mee dan voorheen, namelijk 5000 euro per volwassene en 2500 euro per kind.

Banden

Tegelijk gaat de IND de achterstand die ze heeft bij de achterstallige behandeling van dossiers van Syriërs versneld wegwerken. Van Weel: "Dat zullen meer afwijzingen worden, want de situatie in grote delen van Syrië is nu dusdanig gewijzigd dat er geen reden meer is voor toewijzing van een asielstatus."

Zodra de samenwerking met de Syrische autoriteiten goed verloopt, kan ook worden gekeken naar gedwongen terugkeer. De banden worden nu aangehaald, maar "je bent nog zeker wel ruim een half jaar kwijt aan het doorlopen van procedures" voordat er gedacht kan worden aan gedwongen terugkeer.

Criterium

De bewindsman zei dat een land niet "100 procent veilig" hoeft te zijn om mensen terug te sturen. "Het criterium is of er sprake is van een bepaalde mate van willekeurig geweld, waardoor mensen automatisch in aanmerking zouden moeten komen voor asiel. Dat zien we niet meer."

Een deel van de Syriërs "wil echt terug", maar naarmate de economie groeit en het stabieler wordt, willen meer mensen terug, verwacht Van Weel.