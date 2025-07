Journalist Derk Sauer gewond bij ongeluk met zeilboot

Journalist Derk Sauer is ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op zijn zeilboot. Dat meldt Het Parool, waarvoor hij al jaren wekelijks een column schrijft.

"Derk en zijn vrouw Ellen hebben drie weken geleden een ongeluk gehad op hun zeilboot, daarbij is Derk ernstig gewond geraakt aan zijn rug", staat in een bericht op de site van Het Parool. "Hij is op dit moment herstellende en zal voor langere tijd afwezig zijn. Wij wensen Derk en zijn familie heel veel sterkte in deze moeilijke periode."

De 72-jarige Sauer is behalve columnist voor Het Parool ook oprichter van de krant The Moscow Times.