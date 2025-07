Von der Leyen: Israël moet beloften aan EU over Gaza nakomen

BRUSSEL (ANP) - Israël moet zich houden aan de beloften die het land aan de EU heeft gedaan voor het toestaan van meer humanitaire hulp in Gaza, schrijft voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen op X. "De inwoners van Gaza hebben te veel geleden, al veel te lang", schrijft ze.

EU-buitenlandchef Kaja Kallas heeft een afspraak gemaakt met Israël dat er meer goederen Gaza worden binnengelaten en dat humanitaire hulp weer zou worden opgestart. Ondanks die beloften worden er nog steeds Palestijnse burgers gedood die proberen humanitaire hulp te bereiken.

"De beelden uit Gaza zijn ondraaglijk", schrijft Von der Leyen. "De EU herhaalt haar oproep tot een vrije, veilige en snelle humanitaire hulpstroom. En tot volledige naleving van het internationaal en humanitair recht."

Eerder deze week hebben Europese landen zelf de situatie in Gaza scherp veroordeeld in een openbare brief.