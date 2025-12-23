ECONOMIE
Journalisten in open brief: begrens Wet open overheid niet

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 december 2025 om 4:53
DEN HAAG (ANP) - 76 journalisten van ruim twintig verschillende media roepen politiek Den Haag dinsdag in een open brief in De Telegraaf op om de Wet open overheid (Woo) "niet te begrenzen". De journalisten benadrukken in de brief aan de formerende partijen dat die wet "cruciaal is voor de uitoefening van ons vak".
"Het voelt wat ongemakkelijk u te schrijven. Vanuit onze journalistieke taakopvatting laten we open brieven en lobbyen graag aan anderen over", beginnen de journalisten van onder meer Follow The Money, NRC, Nieuwsuur en RTL Nieuws de brief. De Woo is belangrijk, omdat het "het enige middel is waarmee wij met een beroep op de wet overheidsdocumenten kunnen opvragen", aldus de journalisten.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil de wet "uithollen", staat in de brief. Zo zijn er voorstellen voor een maximum aan het aantal documenten dat kan worden opgevraagd of het uitsluiten van informatie uit bijvoorbeeld interne e-mails en concepten.
Eerder noemden beroepsorganisaties van journalisten de wet al "essentieel voor onze democratie".
