Rechter: groep uitgezette Venezolanen moet terugkeren naar VS

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 december 2025 om 4:56
WASHINGTON (ANP) - Een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat de regering van president Donald Trump moet zorgen voor de terugkeer van ongeveer 137 uitgezette Venezolanen. De vermeende bendeleden werden in maart naar de beruchte CECOT-gevangenis in El Salvador gestuurd.
Volgens districtrechter James Boasberg hebben de mannen het recht om in de Verenigde Staten hun uitzetting voor de rechter aan te vechten, op grond van de Alien Enemies Act van 1798. Volgens Boasberg kregen de mannen geen eerlijk proces. Ze werden vooraf niet voldoende op de hoogte gesteld en hadden niet de mogelijkheid om de reden van hun deportatie aan te vechten.
De regering van Trump moet binnen twee weken met een plan komen voor hun terugkeer, oordeelde de rechter.
