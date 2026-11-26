DEN HAAG (ANP) - Het is wat betreft de JOVD aan de VVD en Dilan Yeşilgöz zelf om haar dubbelrol binnen de partij en het kabinet af te wegen en uit te leggen. Dat laat voorzitter van de jongerenorganisatie van de partij Bennie Neplenbroek weten. De rol van Yeşilgöz staat onder druk, nadat onder meer voormalig partijvoorzitter Christianne van der Wal woensdagavond zei dat "heel veel" VVD-leden ongemak voelen bij haar dubbelfunctie als minister en partijleider.

Neplenbroek laat weten dat de JOVD geen standpunt inneemt over Yeşilgöz. "Wel krijgen wij natuurlijk ook de berichtgeving mee en spreken we ook dagelijks veel leden binnen de VVD. Dat het thema speelt en besproken wordt, past bij de partij en vinden we ook belangrijk." Van der Wal benadrukte juist dat niemand binnen de partij het ongemak durft te benoemen en het zaak is dat het gesprek over de dubbelrol gevoerd wordt.

Volgens de JOVD zou het glas bij de VVD vaker halfvol moeten zijn, omdat geen enkele partij gebaat is bij "pessimisme en intern gedoe".