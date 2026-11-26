Laten we drie alleenstaande huurders eens met elkaar vergelijken. De een woont in Antwerpen, de tweede in Keulen en de derde in Hengelo. Alle drie betalen ze €750 kale huur per maand en verdienen ze €30.000 bruto per jaar. Wie krijgt er hulp bij het betalen van de huur?

Alleen jij. De Duitser krijgt niets en de Belg moet eerst vier jaar wachten voordat hij een relatief karige huurpremie op zijn rekening gestort krijgt.

Zoveel krijg je per maand

Nederlander Belg (Vlaanderen) Duitser Regeling Huurtoeslag Vlaamse huurpremie Wohngeld Bedrag per maand ongeveer €322 €188,10 €0 Voorwaarde huur en inkomen 4 jaar op de wachtlijst voor een sociale woning huur en inkomen Hoogste huur die meetelt €959,71 huur mag niet boven €762,28 hangt af van de stad

Dat zijn onze eigen berekeningen met de officiële regels: voor Nederland die van 2027, voor Vlaanderen en Duitsland die van 2026.

Jij: bijna €3.900 per jaar

Sinds dit jaar rekent Dienst Toeslagen alleen met de kale huur en is er geen harde huurgrens meer. In 2027 telt je huur mee tot €959,71 per maand, staat in de Regeling huurtoeslaggrenzen 2027 van 13 november.

Verdien je als alleenstaande meer dan €24.150 per jaar, dan gaat er van elke euro daarboven 27 cent van je toeslag af. Bij €30.000 is dat ruim €130 per maand. Je houdt dan ongeveer €322 per maand over, bijna €3.900 per jaar. Bij €750 huur loopt de toeslag pas rond een inkomen van €44.000 af tot nul. Wat jij in 2027 krijgt, zie je sinds deze week al in Mijn toeslagen. Klopt het inkomen niet dat Dienst Toeslagen voor je heeft ingevuld, geef het dan uiterlijk 8 december door

De Belg: eerst vier jaar wachten

In Vlaanderen bestaat de huurpremie alleen voor huurders die al minstens vier jaar onafgebroken op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staan, schrijft Wonen in Vlaanderen . Ook de huur zelf is strenger begrensd: boven €762,28 per maand voor een zelfstandige woning is er geen premie, in een aantal gemeenten ligt die grens op €838,51.

Staat onze Belg lang genoeg op de lijst, dan krijgt hij het maximum van €188,10 per maand . Vlaanderen kijkt naar het belastbaar inkomen, dus na sociale bijdragen en beroepskosten. Bij €30.000 bruto is dat ongeveer €20.000, ruim onder de grens van €31.361 voor een alleenstaande. Zijn huur van €750 blijft net onder het maximum. Had hij €775 betaald, dan kreeg hij niets.

De Duitser: te veel verdiend

In Duitsland bestaat Wohngeld, een huurtoeslag zonder wachtlijst. Maar de inkomensgrens ligt laag. Van €2.500 bruto per maand trekt de Wohngeldstelle een vast bedrag voor werkkosten en 30 procent voor belasting en premies af. Er blijft dan een inkomen over waarbij een alleenstaande zelfs in de duurste steden geen Wohngeld meer krijgt, blijkt uit de Wohngeld-tabel van Hilfenrechner , die de wettelijke formule volgt.

Verdient de Duitser €2.000 bruto per maand, dan krijgt hij wel €61 tot €193, afhankelijk van de huurklasse van zijn stad. Volgend jaar gaat Wohngeld er niet op vooruit. Een geplande verlaging gaat niet door, spraken de regeringspartijen op 11 november af. De gebruikelijke verhoging per 1 januari 2027 vervalt ook, meldt Bürger & Geld

Waarom Nederland zo royaal lijkt

De Nederlandse huurtoeslag is bedoeld voor iedereen met een laag of middeninkomen die huurt, ook in de vrije sector. In Vlaanderen is de huurpremie een pleister voor wie te lang op een sociale woning wacht. In Duitsland is Wohngeld een vangnet voor lage inkomens. Met een heel laag inkomen kan een Duitser ook Bürgergeld krijgen, inclusief de huur.

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