Kabinet: zorgakkoord wankelt als plan eigen risico op pauze gaat

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet wil zich houden aan de eerdere afspraak om het eigen risico van de zorgverzekering te halveren, zei minister Eddy van Hijum woensdag in een debat als tijdelijk vervangend zorgminister. Hij hoopt niet dat de Tweede Kamer het onderwerp controversieel zal verklaren, waardoor het voorlopig niet meer wordt behandeld. Als dat wel gebeurt, heeft dat gevolgen voor het nog te sluiten nieuwe zorgakkoord omdat de financiering onzeker wordt, waarschuwde de NSC-bewindsman.

De halvering van het eigen risico is een voorstel van de PVV die eerder deze maand uit de coalitie stapte. Volgens Van Hijum hebben VVD, NSC en BBB evenwel afgesproken zich aan het hoofdlijnenakkoord te houden.

Er is in de Kamer veel kritiek op de maatregel, omdat die veel geld kost en mensen met een kleine beurs amper zou helpen. Ook de Raad van State was maandag zeer kritisch. Het kabinet wil dat advies nu bestuderen en bekijken of aanpassingen mogelijk zijn.