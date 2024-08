Juli dit jaar was warmste maand ooit in China

BEIJING (ANP/RTR) - Juli was in China de heetste maand ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur in het land was 23,21 graden. Het oude record was van juli 2017 met gemiddeld 23,17 graden. China houdt de gegevens sinds 1961 bij.

Ook wereldwijd is het bijzonder warm. Op 22 juli werd een gemiddelde temperatuur op de wereld gemeten van 17,16 graden, ook een record. In dat gemiddelde is het zuidelijk halfrond ook meegerekend. Daar is het nu winter. Afgelopen dinsdag was het gemiddelde gezakt naar 16,98 graden. Dit is het meest recente cijfer. Vorig jaar kwam het gemiddelde voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1940 boven de 17 graden uit.

Klimaatwetenschappers vinden het opmerkelijk en alarmerend dat het nu nog warmer is dan vorig jaar. De wereld had in 2023 te maken met natuurverschijnsel El Niño. Daardoor was de oppervlaktetemperatuur in de Stille Oceaan rond de evenaar hoger. Daarmee leidt het weerfenomeen vaker tot een hitterecord. El Niño is inmiddels echter afgelopen en kan dus geen rol meer spelen.

Klimaatverandering leidt niet alleen tot hoge temperaturen, maar ook tot extreme regenval. China heeft dit seizoen al 25 grote overstromingen gehad, het hoogste aantal sinds het begin van de metingen in 1998.