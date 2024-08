Alliander loopt tegen grenzen werkzaamheden stroomnet aan

ARNHEM (ANP) - Netwerkbedrijf Alliander, het moederbedrijf van netbeheerder Liander, kan de hoeveelheid werk aan uitbreiding en onderhoud van het stroomnet nauwelijks aan. In de eerste zes maanden van dit jaar investeerde het bedrijf hier bijna 800 miljoen euro in, maar het is de vraag of het concern de werkzaamheden in dit tempo kan volhouden.

De hoeveelheid werk die de energietransitie met zich meebrengt is "gigantisch", stelt Alliander. "Het afgelopen half jaar werd merkbaar dat het tempo waarmee de grootschalige aanleg en verzwaring van elektriciteitsnetten verder kan worden opgevoerd, tegen grenzen aanloopt".

Projecten lopen vertraging op omdat ze complexer zijn dan vooraf gedacht. Eind juni werd duidelijk dat bedrijven en woningbouwprojecten in Friesland en de Noordoostpolder rekening moeten houden met langere wachttijden.