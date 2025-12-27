Junta Niger kondigt algehele mobilisatie af tegen jihadisten

NIAMEY (ANP/AFP) - De Nigerese militaire junta heeft een algehele mobilisatie afgekondigd om een opstand van jihadisten te bestrijden. Volgens de junta kunnen nu "mensen, eigendommen en diensten worden gevorderd om bij te dragen aan de verdediging van het thuisland".

Niger voert al zo'n tien jaar strijd tegen jihadistische groepen. Dat geweld is toegenomen sinds 2023, toen het leger een staatsgreep pleegde en de junta aan de macht kwam.

"Elke burger is verplicht onmiddellijk te reageren op elke oproep", staat in een verklaring van de junta van het Sahel-land. De maatregelen zouden bedoeld zijn om de bevolking te beschermen.

De jihadisten zijn vooral actief in het zuidwesten van Niger, bij de grenzen met Burkina Faso, Mali, Benin en Nigeria. Daar ligt ook de hoofdstad Niamey. In het aangrenzende gedeelte van Nigeria voerden de Verenigde Staten deze week ook al luchtaanvallen uit op jihadistische groepen.