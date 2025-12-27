ECONOMIE
Baanwielrenner Lavreysen wint op NK keirin voor zevende keer

Sport
door anp
zaterdag, 27 december 2025 om 22:04
anp271225104 1
APELDOORN (ANP) - Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft in Apeldoorn voor de zevende keer de nationale titel op het onderdeel keirin gewonnen. Dat meldt wielerbond KNWU. De vijfvoudig olympisch kampioen versloeg in de finale in Omnisport Daan Kool. Het brons ging naar Jeffrey Hoogland, die vorig jaar nog tweede werd.
Lavreysen won zijn eerste NK-titel op de keirin in 2018 en prolongeerde de titel telkens. Het NK ging alleen in 2020 niet door vanwege het coronavirus.
Op de scratch ging het goud naar Vincent Hoppezak, voor Rik van der Wal (zilver) en Yanne Dorenbos (brons).
Bij de vrouwen won Steffie van der Peet de nationale titel op de sprint en Mischa Bredewold op de individuele achtervolging.
