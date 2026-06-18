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Juristen XR: agenten moeten zichtbare identificatietekens dragen

Samenleving
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 10:30
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DEN HAAG (ANP) - Nederlandse politieagenten moeten bij demonstraties "zichtbare identificatietekens" gaan dragen, zoals naamplaatjes of dienstnummers, vinden advocaten van Extinction Rebellion (XR). Ze noemen het ontbreken daarvan "een schending van fundamentele rechten van slachtoffers van onnodig politiegeweld", omdat het in de praktijk vaak heel moeilijk of zelfs onmogelijk blijkt om agenten achteraf ter verantwoording te roepen.
"Hardhandig politieoptreden tegen vreedzame demonstranten is problematisch. Nog zorgwekkender is dat klachten en aangiften zelden leiden tot maatregelen tegen de verantwoordelijke agenten, omdat hun identiteit niet kan worden achterhaald", stellen de juristen onder leiding van advocaat Willem Jebbink. Ze wijzen op diverse rechtszaken waarin dit probleem naar voren kwam.
De advocaten vragen minister van Justitie en Veiligheid David van Weel binnen vier weken te erkennen dat de overheid identificatietekens moet regelen en uit te leggen hoe hij dit wil aanpakken. Als medewerking uitblijft, zegt XR naar de rechter te stappen.
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