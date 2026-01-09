Schrijfster Astrid Roemer (78) overleden

PARAMARIBO (ANP) - Schrijfster Astrid Roemer is overleden op 78-jarige leeftijd. Dat bevestigt haar uitgeverij Prometheus. Ze brak in Nederland door in 1982 met Over de gekte van een vrouw, "een experimentele roman over de complexiteit van het vrouw-zijn", vermeldt de uitgeverij op de website. Roemer was een belangrijke stem in de Nederlands-Caribische literatuur.

Roemer werd op 27 april 1947 geboren in Paramaribo. Ze woonde de laatste periode van haar leven in een appartement van Stichting De Mantel in Paramaribo, waar ze ook is overleden, meldt Starnieuws.