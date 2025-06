Familie Trump lanceert mobiele telefoondienst in VS

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG/AFP/RTR) - Het familiebedrijf van de Amerikaanse president Donald Trump heeft plannen om een eigen mobiele telefoondienst te lanceren. De dienst, genaamd Trump Mobile, werd maandag door zonen Eric en Donald Trump jr. onthuld in de Trump Tower in New York.

The Trump Organization komt ook met een goudkleurige, in de Verenigde Staten geproduceerde mobiele telefoon. Die moet 499 dollar gaan kosten en heet de T1.

Het belangrijkste abonnement voor internet, sms'en en bellen, genaamd het 47 Plan, wordt aangeboden voor 47,45 dollar per maand, een verwijzing naar Trump als 47e president. Abonnees kunnen ook extra voordelen krijgen zoals toegang tot zorg op afstand en pechhulp. De mobiele virtuele provider zal gebruikmaken van de netwerkmogelijkheden van de drie grote Amerikaanse providers, T-Mobile, Verizon en AT&T.

Deze nieuwe zakelijke onderneming dreigt de zorgen te vergroten over hoe de uitbreiding van de zakelijke activiteiten van de president botst met zijn overheidstaken.