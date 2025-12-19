Justitie VS deelt vrijdag deel van Epstein-documenten

WASHINGTON (ANP/DPA) - Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat vrijdag alleen een deel van de documenten over zedendelinquent Jeffrey Epstein vrijgeven. Het Congres gaf vorige maand opdracht om alle documenten vrij te geven, met een deadline op 19 december.

"Dus vandaag enkele honderdduizenden en in de komende weken verwacht ik nog eens enkele honderdduizenden meer", zei plaatsvervangend procureur-generaal Todd Blanche tegen Fox News. De oud-advocaat van president Donald Trump legde uit dat ze niet allemaal tegelijk worden gedeeld, omdat eerst aanpassingen nodig zijn om de identiteit van de slachtoffers te beschermen.

Er is veel te doen om wat Trump wist over Epstein en of dit in de documenten staat. De steenrijke investeerder, die contact had met invloedrijke personen, leidde volgens aanklagers een netwerk waarbij jonge vrouwen en meisjes werden misbruikt. Epstein werd in 2019 in een nieuw onderzoek opgepakt. Hij stierf kort daarna in zijn cel, volgens een autopsie door zelfdoding.