VS voeren nieuwe sancties in tegen Venezuela

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties ingevoerd als maatregel tegen de Venezolaanse president Nicolás Maduro en zijn echtgenote, waarmee de druk op Caracas verder wordt verhoogd. De sancties gelden voor zeven familieleden en medewerkers.

Minister Scott Bessent (Financiën) beschuldigt hen ervan Maduro's "narcostaat" in stand te houden. "Maduro en zijn criminele handlangers vormen een bedreiging voor de vrede en stabiliteit van ons halfrond. De regering-Trump zal doorgaan met het aanpakken van de netwerken die zijn illegitieme dictatuur in stand houden", aldus Bessent.

De spanningen tussen de landen lopen steeds hoger op. De VS hebben hun militaire aanwezigheid bij Venezuela flink verhoogd en voeren dodelijke aanvallen uit op vermeende drugsboten. De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt Maduro van betrokkenheid bij drugssmokkel naar de VS. Hij suggereert herhaaldelijk dat de VS aanvallen op Venezuela zouden kunnen uitvoeren en zegt dat Maduro's "dagen geteld zijn".