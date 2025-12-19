ECONOMIE
Keijzer: pendelbus tussen Emmen en Ter Apel niet meer gratis

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 21:58
DEN HAAG (ANP) - De speciale pendelbus die rijdt tussen station Emmen en het asielzoekerscentrum in Ter Apel is niet meer gratis. Dat schrijft demissionair minister Mona Keijzer (Asiel, BBB) vrijdag aan de Tweede Kamer. De kaartjesverkoop was gestopt vanwege overlast door wanbetalers.
Keijzer bracht deze week een bezoek aan Ter Apel en heeft toen herhaald gratis vervoer onwenselijk te vinden. "Inmiddels is dit standpunt ook aan de gemeente Westerwolde kenbaar gemaakt, en is er vandaag contact geweest zodat er weer betaald wordt voor de pendelbussen, terwijl we blijven inzetten op veiligheid", aldus Keijzer in de Kamerbrief.
Een woordvoerder van het ministerie van Asiel verduidelijkt en zegt dat er vrijdag met de gemeente Westerwolde is afgesproken dat er weer betaald moet worden voor de pendelbus, maar dat het niet direct kan. "Het kan organisatorisch een paar dagen duren voordat het is geregeld", laat hij weten.
