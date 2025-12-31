ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Justitie VS heeft nog meer dan 5 miljoen pagina's Epstein-files

Samenleving
door Redactie
woensdag, 31 december 2025 om 8:59
bijgewerkt om woensdag, 31 december 2025 om 9:03
anp311225078 1
 Het Amerikaanse ministerie van Justitie moet naar eigen zeggen nog 5,2 miljoen pagina's doornemen uit de Epstein-files. Daarvoor zijn vierhonderd juristen extra nodig die vanuit andere ministeries te hulp moeten schieten. Het ministerie rekent op vrijwilligers die thuis kunnen werken. Het hele proces gaat een groot deel van januari in beslag nemen.
Het was oorspronkelijk de bedoeling dat op basis van een speciale wet de documenten uit zaken rond de steenrijke zedendelinquent en investeringsbankier Jeffrey Epstein (1953-2019) uiterlijk 19 december zouden worden gepubliceerd. Daarbij mogen echter geen namen van slachtoffers of stukken uit lopende onderzoeken openbaar worden.
Epstein omringde zich met politici en zakenmagnaten en ging graag met hen op de foto of maakte heimelijk opnames. Hij werd in 2006 in Florida veroordeeld in een zaak om misbruik van minderjarige meisjes. In 2019 begon er een zaak tegen hem in New York en hij pleegde daar in zijn cel zelfmoord.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-527497306

Tweedehands plug-in hybride kopen? Dit merk faalt genadeloos

ANP-544160133

Het is bizar warm in IJsland

ANP-302614279

De beruchte ochtendfout: drink deze zes dranken nooit op een lege maag

photo-1743642638460-c2d7d0f748c9

De geheimen van een fijn seksleven: zo houd je de vlam brandend

ANP-541335930

Grootste vuurwerkregen ooit op komst: zo voorkom je dat jouw auto het moet ontgelden

fig03_1_fig07_1a_ESOTC_2024.png

2025: het jaar dat de natuur de regie overnam

Loading