Justitie VS heeft nog meer dan 5 miljoen pagina's Epstein-files

Het Amerikaanse ministerie van Justitie moet naar eigen zeggen nog 5,2 miljoen pagina's doornemen uit de Epstein-files. Daarvoor zijn vierhonderd juristen extra nodig die vanuit andere ministeries te hulp moeten schieten. Het ministerie rekent op vrijwilligers die thuis kunnen werken. Het hele proces gaat een groot deel van januari in beslag nemen.

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat op basis van een speciale wet de documenten uit zaken rond de steenrijke zedendelinquent en investeringsbankier Jeffrey Epstein (1953-2019) uiterlijk 19 december zouden worden gepubliceerd. Daarbij mogen echter geen namen van slachtoffers of stukken uit lopende onderzoeken openbaar worden.

Epstein omringde zich met politici en zakenmagnaten en ging graag met hen op de foto of maakte heimelijk opnames. Hij werd in 2006 in Florida veroordeeld in een zaak om misbruik van minderjarige meisjes. In 2019 begon er een zaak tegen hem in New York en hij pleegde daar in zijn cel zelfmoord.