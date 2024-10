Justitie VS waarschuwt Musk voor weggeven miljoen dollar per dag

WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft miljardair Elon Musk gewaarschuwd dat het weggeven van een miljoen dollar per dag aan kiezers mogelijk in strijd is met de wetgeving. Dat meldt CNN op basis van ingewijden.

De afdeling van het ministerie die onderzoek doet naar mogelijke wetsovertredingen rond de verkiezingen heeft een brief gestuurd aan America PAC, het politieke actiecomité van Musk. De baas van onder meer Tesla en tevens rijkste persoon op aarde steunt de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump in de verkiezingen en heeft al 75 miljoen dollar in America PAC gestopt.

Musk kondigde zaterdag in de staat Pennsylvania aan dat hij tot aan de verkiezingen op 5 november elke dag een miljoen dollar weggeeft aan iemand die zijn onlinepetitie ter ondersteuning van de Amerikaanse grondwet ondertekent. Maar om die petitie te kunnen ondertekenen, moet je geregistreerd staan als kiezer in zogenoemde 'swing states'. Volgens CNN is het bij wet verboden om mensen te betalen om zich te laten registreren als kiezer.