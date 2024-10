Tesla voert winst op dankzij kostenbesparingen en emissierechten

AUSTIN (ANP) - Tesla is erin geslaagd de winst in het derde kwartaal met 17 procent op te voeren in vergelijking met een jaar eerder. De fabrikant van elektrische auto's en opslagsystemen voor elektriciteit verkocht meer auto's en verlaagde de kosten per afgeleverde wagen aanzienlijk. Daarnaast verdiende het bedrijf veel aan de verkoop van emissierechten die het bedrijf verdient door schonere auto's op de weg te zetten.

De nettowinst kwam uit op bijna 2,2 miljard dollar. Eerder deze maand maakte Tesla al bekend iets meer auto's te hebben verkocht dan in het derde kwartaal van vorig jaar. Mede daardoor steeg de omzet 8 procent tot 25,2 miljard dollar.

Tesla benadrukte in het kwartaalbericht nog altijd te werken aan een betaalbaardere elektrische auto dan de huidige modellen. Over de ontwikkeling daarvan ontstonden zorgen door alle aandacht die topman Elon Musk besteedt aan een autonoom rijdende 'robotaxi'.