Justitieminister Syrië in opspraak door executievideo's

DAMASCUS (ANP/AFP) - Mensenrechtenactivisten hebben opgeroepen tot het vertrek van de nieuwe Syrische minister van Justitie. Shadi al-Waisi wordt gelinkt aan de executie van twee vrouwen die waren beschuldigd van prostitutie.

In Syrië trad een interim-regering aan nadat rebellen het regime van dictator Bashar al-Assad ten val hadden gebracht. Er ontstond ophef over de justitieminister nadat videobeelden waren opgedoken van twee executies, naar verluidt uit 2015.

In één filmpje moet een vrouw die is beschuldigd van prostitutie knielen op straat. Een man die lijkt op Waisi spreekt haar kort en filmt vervolgens op zijn telefoon hoe ze wordt doodgeschoten. In een andere video lijkt hij een doodvonnis uit te spreken dat meteen wordt voltrokken.

Rechter

Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat Waisi inderdaad de man in de video's is. Hij zou destijds als rechter actief zijn geweest voor al-Qaeda. De nieuwe Syrische machthebbers hebben nog niet gereageerd op die bewering.

Activisten reageren verontwaardigd. Non-profitorganisatie Syria Justice and Accountability Centre eist dat de minister uit zijn functie wordt gezet en noemt zijn benoeming een schandaal. "Dit stuurt de slechtst mogelijke boodschap naar iedereen in Syrië en het buitenland."