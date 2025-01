Lichamen van twee Israëlische gijzelaars gevonden in Gaza

GAZA-STAD (ANP) - Israëlische troepen hebben in de Gazastrook de lichamen van twee Israëlische gijzelaars gevonden, een vader en zoon. De familie heeft de vondst bekendgemaakt bij nieuwssite The Times of Israel. Minister van Defensie Israel Katz heeft op X de familie gecondoleerd.

De 53-jarige Youssef Ziyadne werd op 7 oktober 2023 gegijzeld door Hamas samen met zijn drie kinderen. Twee van hen, die nog minderjarig waren, kwamen na ruim vijftig dagen vrij tijdens een staakt-het-vuren. De 22-jarige Hamza bleef samen met zijn vader vastzitten in Gaza.

Volgens The Times of Israel werd tot nu aangenomen dat Youssef en Hamza nog in leven waren. Het leger heeft nog niet officieel bevestigd dat hun lichamen zijn gevonden.