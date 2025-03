Jutta Leerdam verloofd met Jake Paul

Jutta Leerdam is verloofd met haar geliefde Jake Paul. Het stel deelt zaterdagmiddag op Instagram dat de Amerikaanse bokser de Nederlandse topschaatsster ten huwelijk heeft gevraagd.

"We zijn verloofd", schrijven de twee bij een reeks foto's van het aanzoek. "We kunnen niet wachten om voor altijd samen te zijn." Op de foto's is onder meer te zien dat Paul op één knie is gegaan om Leerdam ten huwelijk te vragen.

De 28-jarige Paul en Leerdam (26) hebben sinds het voorjaar van 2023 een relatie met elkaar.