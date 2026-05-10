Kabinet bedankt Spanje voor hulp bij repatriëring

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet heeft Spanje bedankt voor de hulp bij de repatriëring van de opvarenden van cruiseschip Hondius van rederij Oceanwide Expeditions uit Vlissingen. Een vliegtuig met onder anderen acht Nederlandse passagiers is zondag onderweg van het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven.

"Veel waardering voor de goede en constructieve samenwerking tussen onze beide landen de afgelopen dagen", liet premier Rob Jetten op X weten. "Nederland is alle betrokken partners, en in het bijzonder de Spaanse autoriteiten en mijn Spaanse collega, dankbaar voor de inzet en samenwerking", schreef minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken) op hetzelfde sociale medium.