Volleyballers Orion Stars landskampioen na derde zege op Lycurgus

DOETINCHEM (ANP) - De volleyballers van Orion Stars zijn voor het derde jaar op rij landskampioen geworden. Zondag was de ploeg in het eigen Doetinchem met 3-0 te sterk voor Lycurgus uit Groningen. Daarmee is Orion Stars op 3-0 gekomen in de best-of-fiveserie en is het kampioenschap beslist.

Orion Stars begon de serie met een 3-2-overwinning in eigen huis. Daarna wonnen de Achterhoekers bij Lycurgus in Groningen met 3-1. De ploeg van trainer Dirk Sparidans begon zondag goed aan het derde duel door de eerste set met 25-22 te winnen. Ook in de tweede set (25-19) en derde set (25-15) kwam het aanstaande kampioenschap van Orion Stars geen moment in de problemen.

Het is de vijfde landstitel in de clubgeschiedenis van Orion Stars. Naast de titels van de afgelopen drie jaar waren de mannen uit Doetinchem ook de beste in 2012 en 2019. Verliezend finalist Lycurgus won de landstitel drie keer.