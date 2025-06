Kabinet blijft ruziën: BBB wil asiel bij woonminister Mona Keijzer onderbrengen

BBB-voorvrouw Caroline van der Plas wil graag dat het asieldossier komt te vallen onder de demissionair minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Mona Keijzer. Dat zei Van der Plas vrijdag nadat de partijleiders en vicepremiers van VVD, NSC en BBB hadden overlegd over de tijdelijke ministers nu de PVV uit het kabinet is gestapt. Daar zijn ze het vrijdag nog niet over eens geworden."Geen witte rook", aldus NSC-voorvrouw Nicolien van Vroonhoven.

Wat Van der Plas betreft zijn er goede argumenten om ook asiel de verantwoordelijkheid te maken van de BBB-vicepremier. "Niet zozeer zij als persoon, maar de minister van VRO." Volgens Van der Plas heeft de huidige portefeuille van de woonminister al veel te maken met asiel. "Dan gaat het over doorstroomlocaties en huisvesting. En de contacten met de gemeenten."

Maar de drie overgebleven partijen kwamen er vrijdag niet uit. Ze praten volgende week verder.