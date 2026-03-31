Trump beveelt ingrijpende hervorming van stemmen per post

door anp
woensdag, 01 april 2026 om 1:10
WASHINGTON (ANP/RTR)
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft een uitvoerend bevel ondertekend waarin hij zijn regering opdraagt de landelijke regels voor stemmen per post aan te scherpen. Trump stelt al jaren dat stemmen per post tot veel fraude heeft geleid aan Democratische zijde.
Het decreet schrijft voor dat verkiezingsfunctionarissen in de afzonderlijke staten federale gegevens mogen gebruiken bij het verifiëren wie er binnen hun rechtsgebied stemgerechtigd is. Daarnaast bepaalt het bevel dat stembiljetten voor afwezigen uitsluitend mogen worden verzonden naar kiezers die voorkomen op de door de betreffende staat goedgekeurde lijst voor stemmen per post.
Elke poging om wijzigingen af ​​te dwingen in de door de staten beheerde verkiezingssystemen zal naar verwachting onmiddellijk op juridisch verzet stuiten.
Trump stemde tijdens de Republikeinse voorverkiezingen in 2020 zelf per post.
