Kabinet geeft nog geen oordeel over optreden VS in Venezuela

DEN HAAG (ANP) - Het Amerikaanse optreden in Venezuela roept "terechte vragen" op over de "verenigbaarheid" daarvan met het internationaal recht. Dat schrijft demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. De VVD-bewindsman geeft zelf evenwel opnieuw geen expliciet antwoord. Hij verwijst naar een eerdere EU-verklaring die evenmin een duidelijk oordeel bevatte.

Veel partijen in de Tweede Kamer, ook de VVD, spraken al wel uit dat de actie waarbij de gewezen leider Nicolás Maduro gevangen werd genomen, in strijd was met het internationaal recht. De Kamer onderbreekt donderdag het kerstreces voor een commissiedebat met Van Weel over de ontwikkelingen in het Zuid-Amerikaanse buurland van Caribisch Nederland.