ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kabinet geeft nog geen oordeel over optreden VS in Venezuela

Samenleving
door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 11:47
anp060126116 1
DEN HAAG (ANP) - Het Amerikaanse optreden in Venezuela roept "terechte vragen" op over de "verenigbaarheid" daarvan met het internationaal recht. Dat schrijft demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. De VVD-bewindsman geeft zelf evenwel opnieuw geen expliciet antwoord. Hij verwijst naar een eerdere EU-verklaring die evenmin een duidelijk oordeel bevatte.
Veel partijen in de Tweede Kamer, ook de VVD, spraken al wel uit dat de actie waarbij de gewezen leider Nicolás Maduro gevangen werd genomen, in strijd was met het internationaal recht. De Kamer onderbreekt donderdag het kerstreces voor een commissiedebat met Van Weel over de ontwikkelingen in het Zuid-Amerikaanse buurland van Caribisch Nederland.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-52393244

Dit gedrag herken je vooral bij hoogbegaafden

anp050126197 1

Deense premier vreest ‘einde van alles’bij aanval VS op Groenland

256415692_m

“Schansspringers verdacht van ‘penisdoping’: hoe ver gaan ze voor een paar millimeter extra?”

7300269

"Ik ben hersenwetenschapper. Dit zijn vijf tekenen van cognitieve achteruitgang

Image-MEDIUM-2614814

Vorige partner van B&B Vol Liefde-kandidate Eline Veldhuizen werd geliquideerd

gandr-collage

Waarom Trump doet denken aan keizer Wilhelm II

Loading