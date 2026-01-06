ECONOMIE
Lange rij bij helpdesk KLM op Schiphol

door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 11:49
SCHIPHOL (ANP) - Bij de helpdesk van KLM op Schiphol staat een lange rij, ziet een fotograaf van het ANP. Bijna driehonderd KLM-vluchten van en naar Schiphol zijn dinsdag geschrapt vanwege de sneeuwval.
De rij bij de helpdesk in vertrekhal 2 is honderden meters lang en slingert door naar vertrekhal 3. Een reiziger vertelde dat hij al 32 uur in de rij staat. De sfeer is volgens de fotograaf gelaten. Sommige mensen doen een dutje op hun koffer of lezen een boek.
Inmiddels mogen gestrande passagiers niet meer aansluiten in de rij. Iedereen die aankomt, wordt geadviseerd naar een hotel te gaan en daar telefonisch contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij.
