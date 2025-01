Kabinet geschokt door fouten bij zorg pleegmeisje Vlaardingen

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet is geschokt door de bevindingen van de inspecties over de zorg aan het pleegmeisje in Vlaardingen dat ernstig is mishandeld en verwaarloosd, schrijven vier bewindslieden in een Kamerbrief. Zij willen dat er verbeteringen worden doorgevoerd in de jeugdhulpsector om te voorkomen dat het opnieuw mis kan gaan met kinderen die aan de pleegzorg zijn toevertrouwd.

De bewindslieden overwegen bijvoorbeeld om het verplicht te maken voor scholen om bij twijfel altijd advies te vragen aan Veilig Thuis. Daarnaast vinden ze dat de screening van pleegouders beter moet.