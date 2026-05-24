Kabinet heeft nog geen excuses van Israël om behandeling flotilla

DEN HAAG (ANP) - Het Nederlandse kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Sumud Flotilla. Buitenlandminister Tom Berendsen had daar wel om gevraagd toen hij afgelopen woensdag de Israëlische ambassadeur ontbood, maar zegt in het programma Buitenhof dat hij die nog niet heeft gekregen.

De vloot was op weg naar Gaza om daar hulp te verlenen, maar werd in internationale wateren geënterd door het Israëlische leger. De activisten werden naar Israël overgebracht en bij aankomst geboeid en vernederd, onder meer door de extremistische minister Itamar Ben-Gvir. Meerdere Nederlanders werden gearresteerd.

De actie leidde tot grote verontwaardiging, onder meer in de Tweede Kamer. Verschillende partijen drongen erop aan dat Nederland excuses moest eisen. Berendsen benadrukt in Buitenhof dat Nederland Israël heeft aangesproken en dat onder anderen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de actie van Ben-Gvir veroordeelde.