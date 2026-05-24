Turkse autoriteiten laten hoofdkwartier oppositie ontruimen

ANKARA (ANP/BLOOMBERG/RTR/DPA) - De Turkse autoriteiten hebben opdracht gegeven tot een ontruiming van het hoofdkwartier van oppositiepartij CHP. Dat bevel volgde op een rechterlijke uitspraak waarin partijleider Özgür Özel wordt afgezet.

Bij het gebouw in Ankara heeft de politie posities ingenomen. Özel heeft duidelijk gemaakt het kantoor niet te willen verlaten. Hij noemde de rechterlijke uitspraak een "zwarte dag voor de democratie".

In die uitspraak stond afgelopen week dat de uitkomst van het partijcongres waarin hij in 2023 was verkozen tot leider, ongeldig was. Daarom moest zijn voorganger Kemal Kılıçdaroğlu opnieuw worden aangesteld als partijleider.

Özel wil dat zo snel mogelijk een nieuw partijcongres wordt gehouden. De top van de CHP, de belangrijkste oppositiepartij van Turkije, stelt dat de ingreep van de rechter neerkomt op een "juridische staatsgreep".