DEN HAAG (ANP) - Het kabinet gaat de Nederlandse chipsector helpen door de komende vijf jaren 150 miljoen euro te steken in de opleiding van specialisten in het buitenland. Bedrijven als ASML en NXP hebben een tekort aan technisch personeel.

"Het tekort aan vakspecialisten belemmert economische ontwikkeling en beperkt Nederlandse handelsmogelijkheden, onder meer in de (micro)chipindustrie", staat in een verklaring van minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel, D66). Het geld komt uit zijn begroting.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwde in september ook nog dat de groei van de Nederlandse hightechsector geremd wordt door tekorten aan onder meer geschikt personeel en vakkennis.

Onderwijs

Sjoerdsma wil in het onderwijs in zeven landen investeren. Het gaat om Egypte, India, Indonesië, Maleisië, Marokko, Nigeria en Vietnam. Het is een win-winsituatie, aldus de minister. "Met dit nieuwe programma vergroten we kansen voor bedrijven in Nederland én in het Mondiale Zuiden."

Met het geld moet het onderwijs in deze landen worden versterkt, waardoor het beter gaat aansluiten op de behoefte "in onze groeisectoren, zoals de chipsector", aldus de verklaring. Verder moet het zorgen voor meer afgestudeerde vakspecialisten en moeten zij al tijdens hun studie in contact worden gebracht met onder meer Nederlandse chipbedrijven.

De bewindsman schrijft in een brief aan de Kamer dat "nadrukkelijk" door partnerlanden wordt gevraagd om investeringen in het beroepsonderwijs. Veel opleidingen en studies in deze landen sluiten volgens hem nog niet aan op de vraag vanuit de arbeidsmarkt.