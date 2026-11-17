Het is een van de oudste discussies aan de Nederlandse eettafel. Opa zweert bij de aardappel en de kinderen willen rijst . Wie heeft er gelijk? Het antwoord is minder zwart-wit dan beide kampen denken.

Aardappel: meer dan een zetmeelbom

De aardappel heeft een stoffig imago, maar dat is onterecht. Hij levert vitamine C en vitamine B6 en is een goede bron van kalium. Ook bevat hij vitamines en mineralen die in pasta en rijst niet voorkomen. Buiten Nederland geldt de aardappel daarom soms als groente.

Ook in calorieën wint de aardappel. Gekookte aardappelen leveren ongeveer 80 kilocalorieën per 100 gram. Gekookte rijst levert per 100 gram duidelijk meer. En omdat aardappelen voor ruim driekwart uit water bestaan, zit je er snel vol van.

Rijst: het vliesje maakt het verschil

Bij rijst draait alles om één dun laagje. Zilvervliesrijst heeft dat vliesje nog en is daardoor een volkorenproduct, met meer vezels, vitamines en mineralen. Bij witte rijst is het vliesje weggepoetst.

Het verschil is groot. Gekookte zilvervliesrijst bevat ongeveer 2,1 gram vezels per 100 gram, gekookte witte rijst maar 0,7 gram. Daardoor staat zilvervliesrijst in de Schijf van Vijf en witte rijst niet. Het advies is witte rijst zoveel mogelijk te vervangen door de volkorenvariant.

Wie wint de vergelijking?

Calorieën: de aardappel wint.

de aardappel wint. Vitamine C en kalium: de aardappel wint.

de aardappel wint. Vezels: zilvervliesrijst wint nipt. Gekookte aardappel heeft ongeveer 1,6 gram per 100 gram.

zilvervliesrijst wint nipt. Gekookte aardappel heeft ongeveer 1,6 gram per 100 gram. Witte rijst: die komt er in deze vergelijking het slechtst vanaf.

Er is wel een opvallende kanttekening. Over de langetermijneffecten van de aardappel is weinig bekend. Er is te weinig onderzoek gedaan om een verband met hart- en vaatziekten of diabetes type 2 vast te stellen. Van volkorenproducten is wel bekend dat ze de kans op ziekten verkleinen.

De bereiding beslist

De grootste gezondheidswinst zit niet in de keuze tussen aardappel en rijst, maar in wat je ermee doet. Patat, kroketjes en andere gefrituurde aardappelproducten staan niet in de Schijf van Vijf. Een berg rijst met een romige saus maakt ook veel teniet.

Afwisselen is het advies

Het verstandigste antwoord is dus: allebei, maar dan goed. Kook of pof je aardappelen en eet ze bij voorkeur in de schil als ze vers zijn. Kies bij rijst voor zilvervlies. En wissel af met volkorenpasta, volkorencouscous of bulgur.

Opa en de kinderen hebben dus allebei een beetje gelijk.