Heb je gisteren gezocht naar vluchten op de KLM -site, rondgesurft bij ABN Amro of was je lekker aan het online shoppen bij Ikea , dan ben je mogelijk slachtoffer geworden van kwaadaardige code in je browser. Die was zelfs in staat om creditcardgegevens te onderscheppen en cryptobetalingen om te leiden.

Dat meldt de Britse beveiligingsonderzoeker Scott Helme van Report URI . De daders kwamen binnen via Optimizely, een bedrijf waarmee websites testen welke versie van een pagina beter werkt. Een lek gaf hen toegang tot een veld met code die op elke pagina van de klant meedraait.

Met je creditcard betaald? Kijk naar tijd en plek

De creditcardskimmer, software die kaartgegevens afvangt, kwam er maandag pas om 14.43 uur bij. Rond 22.00 uur was het grootste deel opgeruimd. Heb je eerder op de dag betaald, dan liep je kaart via deze aanval geen gevaar.

De skimmer las kaartnummer, vervaldatum en beveiligingscode uit, maar alleen in invulvelden van de site zelf. Betaalvensters van betaalbedrijven als Adyen en Stripe, die in een apart kader op de pagina staan, bleven buiten bereik. Hoeveel kaarten zijn buitgemaakt, weet niemand: Report URI kan dat niet zien en Optimizely zegt er niets over.

In cijfers

178 organisaties kregen de code in hun Optimizely-script, waarvan 32 banken en andere financiële bedrijven.

188 van de 1.611 scripts die Helme controleerde waren besmet.

De daders pasten hun code die dag 26 keer aan.

De code was ongeveer 17 uur actief, van 05.21 uur maandagochtend tot laat in de avond.

Crypto verstuurd? Vergelijk het adres

De code zocht op de pagina naar adressen van wallets voor bitcoin, ethereum, Solana en TRON. Die verving hij door een adres van de daders, ook als je het adres had gekopieerd en nog op je klembord had staan.

Op de adressen van de daders kwam maandag binnen negen uur ongeveer 7.040 dollar binnen, ruim 6.400 euro (koers 16 november: 1,1014 dollar per euro). De grootste betaling was 0,083 bitcoin, bijna 4.900 euro. Techsite BleepingComputer tekent aan dat een deel van die adressen al eerder in gebruik was, dus niet elke overboeking hoort bij deze aanval.

Een crypto-overboeking draai je niet terug. Kijk daarom bij elke transactie van maandag of het ontvangende adres overeenkomt met het adres dat je bedoelde.

Een website kan besmet raken via een externe leverancier, zonder dat er ooit is ingebroken in de eigen code of servers. - Scott Helme, beveiligingsonderzoeker bij Report URI

Oude iPhone of iPad? Werk hem nu bij

Op iPhones en iPads met een verouderd besturingssysteem probeerde de code ook spionagesoftware te laden: Coruna voor iOS 13 tot en met 17 en DarkSword voor iOS 18. Over de iPhone-hack DarkSword die op je crypto jaagt schreef WEL vorige week al. Dezelfde aanvalssoftware dook dit weekend ook op via advertenties op Nederlandse sites als GeenStijl, Bright en VI.

Beschermd ben je met iOS 18.7.3 of nieuwer, of met iOS 26.3 of nieuwer. Je versie zie je onder Instellingen, Algemeen, Software-update. Draaide je iOS 18.6 of ouder, dan herlaadde de besmette pagina elke minuut zichzelf.

Alleen gekeken? Dan is er weinig aan de hand

Heb je maandag geen kaartgegevens ingevuld, geen crypto verstuurd en gebruik je een bijgewerkte iPhone, dan geeft Report URI geen verdere stappen. De code stuurde alleen cookies en een schermafbeelding door als er wallet- of betaalgegevens op de pagina stonden. Was je ingelogd, houd je account dan de komende tijd in de gaten, adviseert BleepingComputer.

Deze Nederlandse sites staan op de lijst

Volgens Report URI ging het om abnamro.nl en abnamrolease.com, creditcardsite icscards.nl, deal.klm.nl en klm.be, transavia.com, heineken.com en de keukenontwerptool van Ikea. Ook bezoekers van de BBC, CNN en Zoom kregen de code. BleepingComputer kon bij de Nederlandse bedrijven alleen KLM zelf bevestigen; de rest komt uit de lijst van Report URI.

Optimizely bevestigt op zijn statuspagina een beveiligingsincident en zegt dat het lek is gedicht. Het bedrijf heeft volgens BleepingComputer alle getroffen klanten ingelicht, maar noemt geen namen. KLM, ABN Amro en Heineken hadden dinsdagochtend nog niet gereageerd op vragen van BNR. Van Ikea, Transavia en ICS Cards is geen reactie bekend.

Ook JavaScript van een vertrouwde partij blijft niet vanzelf betrouwbaar. - Scott Helme, beveiligingsonderzoeker bij Report URI

Vreemde afschrijving op je creditcard? Dit doe je

Bel direct je kaartuitgever en laat de kaart blokkeren. Het nummer staat op de achterkant van je kaart en in de app. Noteer datum, bedrag en naam van de afschrijving die je niet herkent. Vraag de kaartuitgever het bedrag terug te boeken. Bij een rekening werkt dat anders: zo kun je een onbekende afschrijving van je bankrekening terugboeken. Was je maandag ingelogd op een van de sites, verander dan je wachtwoord.

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