Kabinet houdt moederbedrijf Staatsloterij in overheidshanden

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse Loterij, het moederbedrijf van onder meer de Staatsloterij, Lotto en Toto, blijft in overheidshanden. Dat schrijft staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen (Financiën) aan de Tweede Kamer. De afgelopen jaren zijn verschillende mogelijkheden tot privatisering in kaart gebracht, maar het kabinet wil het bedrijf toch als staatsdeelneming behouden.

Bij dit besluit speelt ook mee dat de liberalisering van de gokmarkt in 2021 niet goed heeft uitgepakt. Sinds het onder voorwaarden is toegestaan online te gokken, zijn meer mensen in de problemen geraakt. Het kabinet wil daarom het aanbod van kansspelen beperken en de regels aanscherpen. Een staatsdeelneming zal minder geneigd zijn de randen van de wet op te zoeken dan een commerciële aanbieder, zo is de verwachting.