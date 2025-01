Kabinet houdt zich op de vlakte over uitspraken Trump

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet gaat nog niet in op de uitspraken deze week van aankomend Amerikaans president Donald Trump. Die sloot, minder dan twee weken voor hij opnieuw zijn intrek neemt in het Witte Huis, onder meer niet uit dat hij "militaire druk" zou gebruiken om Groenland in te lijven, een autonoom deel van het Deense koninkrijk. Ook eiste Trump dat NAVO-bondgenoten als Nederland veel meer geld uittrekken voor defensie.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en dat van Defensie reageren niet op de uitlatingen van Trump, die officieel nog geen president is. Ook tijdens Trumps eerste termijn als president van de Verenigde Staten koos het kabinet er geregeld voor te zwijgen zolang Trump de daad niet bij het woord voegde.

Defensie houdt het bij een verwijzing naar het oude standpunt van het kabinet over de zogenoemde NAVO-norm. Dat gaat uit van de oude afspraak om 2 procent van het bruto binnenlands product aan defensie uit te geven. Als de veiligheid van het bondgenootschap om een verhoging blijkt te vragen, moeten de NAVO-landen dat bespreken, aldus Defensie.

Dat overleg is achter de schermen al geruime tijd gaande. Het moet volgens NAVO-bronnen op de NAVO-top in Den Haag in juni uitmonden in een nieuwe, hogere norm voor defensie-uitgaven. Maar de eis van Trump ligt veel hoger dan de percentages die tot dusver circuleerden.