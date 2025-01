Gratis ov voor minima in deel van provincie Zuid-Holland

DEN HAAG (ANP) - Zuid-Hollanders die moeten rondkomen van een heel laag inkomen, kunnen over een paar maanden in de daluren gratis gebruikmaken van het openbaar vervoer in een deel van de provincie. Het provinciebestuur verwacht komende zomer te kunnen beginnen met een proef, waarvoor 2,5 miljoen euro per jaar beschikbaar is.

De proef geldt alleen voor de ov-concessies waarvoor de provincie opdrachtgever is. De NS-treinen en de bussen, metro's en trams rond de steden Den Haag en Rotterdam vallen daarbuiten. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) organiseert de metro- en tramlijnen in en om die twee grote steden. "Geldigheid in het MRDH-gebied en de treinen op het hoofdrailnet van de NS is financieel en organisatorisch niet haalbaar", aldus gedeputeerde Frederik Zevenbergen (openbaar vervoer, VVD).