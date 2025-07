Kabinet: hulp kerken aan illegalen zal niet snel bestraft worden

DEN HAAG (ANP) - Organisaties als de kerk of het Leger des Heils zullen niet snel worden bestraft als illegaliteit inderdaad strafbaar wordt, denken de partijloze premier Dick Schoof en minister David van Weel (Asiel, VVD). De demissionaire kabinetsleden geven hiermee antwoord op vragen van NSC. De coalitiepartij twijfelt over de steun aan de asielnoodmaatregelenwet omdat een wijzigingsvoorstel van de PVV om illegaliteit strafbaar te stellen hieraan is toegevoegd.

"Uiteraard voer ik als minister de wens van de meerderheid van uw Kamer uit", schrijft Van Weel. Maar de minister belooft de politie en andere organisaties die de regel moeten uitvoeren, te vragen om prioriteit te geven aan de aanpak van overlastgevende of criminele vluchtelingen als zij door een gebrek aan geld of personeel keuzes moeten maken.

"Met deze prioritering kan ik mij voorstellen dat het handhaven op het bieden van hulp door bijvoorbeeld een kerk of het Leger des Heils niet snel aan de orde is", aldus de minister.