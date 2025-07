Jurist: niet makkelijk om geld terug te krijgen van Booking.com

AMSTERDAM (ANP) - Het wordt niet eenvoudig voor klanten om geld terug te krijgen van Booking.com voor te hoge tarieven voor verblijven, stelt juridisch specialist Sjaak Drinkenburg van juridisch dienstverlener DAS. Hij reageert daarmee op de massaclaim van de Consumentenbond tegen de bekende hotelboekingssite, die binnen een week al meer dan 180.000 aanmeldingen kreeg.

Volgens Drinkenburg moeten klanten bewijzen dat ze daadwerkelijk schade hebben geleden en dat die schade het directe gevolg is van misleiding door Booking.com. "Dit is een lastige opgave, omdat elke claim individueel moet worden beoordeeld." De omstandigheden kunnen volgens hem per geval sterk verschillen.

"Het bewijzen van misleiding en het verkrijgen van compensatie kan lang en ingewikkeld zijn", waarschuwt de jurist. "Klanten die overwegen een claim in te dienen, wordt aangeraden om gedetailleerde documentatie van hun boekingen en de vermeende misleidende informatie te bewaren om hun zaak te ondersteunen."