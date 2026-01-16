Kabinet komt met voorwaarden voor gezamenlijke vuurwerkshows

DEN HAAG (ANP) - Wie met oud en nieuw nog vuurwerk wil afsteken, moet daar in verenigingsverband toestemming voor vragen aan de gemeente. Per vergunning mogen maximaal acht mensen vuurwerk afsteken. Er geldt een minimumleeftijd van 16 jaar en er moeten altijd minstens twee volwassenen bij zijn. Geen van de afstekers mag onder invloed zijn van alcohol of andere middelen.

Dat heeft demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Milieu, VVD) gezegd na afloop van de ministerraad. Het parlement stemde eerder al in met een verbod op consumentenvuurwerk, maar vroeg daarbij ook om ruimte voor lokale initiatieven om in buurten en wijken toch in groepsverband siervuurwerk af te steken. Deze regels zijn daarvan de uitwerking.

Aartsen heeft de hoeveelheid landelijk opgelegde regels naar eigen zeggen beperkt gehouden. Gemeenten kunnen zelf beslissen of de lokale situatie vraagt om meer of strengere voorwaarden. De regels moeten het voor de politie makkelijker maken om te handhaven. Zij weten immers van tevoren op welke plekken ontheffingen gelden en waar niet.