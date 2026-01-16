Berlijn: mogelijk fregat of vliegtuigen naar Groenland

BERLIJN (ANP/DPA/RTR) - De militaire verkenners die in Groenland aan de slag gaan, onderzoeken onder meer of er fregatten en gevechtsvliegtuigen naartoe kunnen worden gestuurd, zegt Duitsland. Dat land maakt, samen met Nederland en een aantal andere Europese bondgenoten, deel uit van de verkenningsmissie onder Deense leiding.

De verkenningsmissie moet in eerste instantie de weg effenen voor een militaire oefening op en rond Groenland. Het moet de Verenigde Staten, die beweren dat het strategisch gelegen en grondstoffenrijke eiland aan Rusland en China ten prooi dreigt te vallen, ervan weerhouden Groenland van NAVO-bondgenoot Denemarken af te pakken.

De Europese bondgenoten van Denemarken zouden patrouillevliegtuigen kunnen inzetten, zegt het Duitse ministerie van Defensie. "Ook de inzet van fregatten of andere marine-eenheden voor maritieme surveillance is denkbaar. In theorie ook het sturen van Eurofighters."