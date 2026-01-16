OM eist 14 jaar cel en tbs tegen verdachte zedenzaak Barendrecht

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 46-jarige Mels van B. uit Barendrecht voor het jarenlang ernstig seksueel misbruiken van jonge meisjes.

De slachtoffertjes waren vriendinnetjes van zijn dochter die bleven logeren in zijn woning in Barendrecht of in zijn caravan op een camping in het Brabantse Hoeven. De verdachte drogeerde de kinderen met slaapmiddelen en maakte beelden van het misbruik. Ook zijn eigen dochter is door hem misbruikt, zo heeft Van B. verklaard.

De strafeis geldt behalve voor het misbruik van gedrogeerde meisjes ook voor het maken en bezitten van kinderpornografie. Na zijn arrestatie in september 2024 vond de politie op harde schijven niet alleen door Van B. zelfgemaakt beeldmateriaal, maar ook een enorme hoeveelheid gedownloade foto's en video's met kinderporno. Achttien meisjes zijn volgens het OM fysiek misbruikt; van andere meisjes maakte Van B. stiekem foto's.

Stoornissen

Volgens het OM is de verdachte "zeer geraffineerd en planmatig te werk gegaan". Deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) hebben diverse stoornissen bij hem vastgesteld, waaronder pedofilie en hyperseksualiteit. Het gevaar voor herhaling is hoog, aldus het PBC, dat de verdachte als verminderd toerekeningsvatbaar beschouwt. Justitie neemt die conclusie over.

De stoornissen maken Van B. niet minder schuldig, aldus justitie. De verdachte heeft een "onvoorstelbare hoeveelheid leed" veroorzaakt bij de slachtoffers, hun ouders en andere familieleden. Dat moet eerst vergolden worden, zo onderbouwde de officier van justitie de geëiste celstraf.