ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky oppert paasbestand rond energievoorzieningen

Samenleving
door anp
maandag, 30 maart 2026 om 13:10
anp300326103 1
KYIV (ANP/RTR/AFP) - Oekraïne staat open voor een staakt-het-vuren tijdens Pasen. Dat zegt president Volodymyr Zelensky tegen journalisten. De Oekraïense leider voegt eraan toe dat bondgenoten Kyiv hebben gevraagd de aanvallen op de Russische oliesector te staken, vanwege de vermeende effecten daarvan op de wereldwijde oliemarkt. Die schommelt al weken flink, vanwege de door Iran opgeworpen blokkade aan de Straat van Hormuz.
Zelensky zegt bereid te zijn de Oekraïense aanvallen op de Russische energie-infrastructuur te staken, als Rusland dat ook doet. Rusland heeft vooralsnog niet gereageerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

b4bfa66c-89a7-433f-b38c-0257e12bebc5

poetin moeten nadenken over stoppen tragedie in oekraine1700668369

3ccaaf5a ac3c 4912 9c81 433a5501609e

5d8699a13f2f73b9fa0517fee62d3176,15d10b77

ANP-547301081

169221188_m

Loading