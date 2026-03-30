Zelensky oppert paasbestand rond energievoorzieningen

KYIV (ANP/RTR/AFP) - Oekraïne staat open voor een staakt-het-vuren tijdens Pasen. Dat zegt president Volodymyr Zelensky tegen journalisten. De Oekraïense leider voegt eraan toe dat bondgenoten Kyiv hebben gevraagd de aanvallen op de Russische oliesector te staken, vanwege de vermeende effecten daarvan op de wereldwijde oliemarkt. Die schommelt al weken flink, vanwege de door Iran opgeworpen blokkade aan de Straat van Hormuz.

Zelensky zegt bereid te zijn de Oekraïense aanvallen op de Russische energie-infrastructuur te staken, als Rusland dat ook doet. Rusland heeft vooralsnog niet gereageerd.