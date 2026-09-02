Kabinet maakt ondanks Kamermeerderheid begroting niet al openbaar

DEN HAAG (ANP) - Het minderheidskabinet gaat niet in op het verzoek van een meerderheid van de Tweede Kamer om een deel van de begroting voor volgend jaar al openbaar te maken. Dat schrijft minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) aan de Tweede Kamer. Een groot deel van de plannen lekte een dag eerder al uit.

De begroting ligt nu bij de Raad van State voor advies. Ook buigt het Centraal Planbureau zich nog over de wijzigingen waarover de leiders van de coalitiepartijen D66, VVD en CDA het pas op het allerlaatste moment eens werden. Hierna worden "de Miljoenennota en de ontwerpbegrotingen door het kabinet gefinaliseerd", aldus de minister.

De Kamer krijgt dan volgens hem zoals gebruikelijk de vrijdag voor Prinsjesdag de stukken onder embargo. De Kamer had het kabinet dinsdag gevraagd de budgettaire wijzigingen ten opzichte van het coalitieakkoord direct te delen nadat ze waren gelekt. Slechts uren voor de stukken naar de Raad van State moesten, werden de coalitieleiders het pas eens over de begroting.