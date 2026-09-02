ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kabinet maakt ondanks Kamermeerderheid begroting niet al openbaar

Samenleving
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 18:01
anp020926210 1
DEN HAAG (ANP) - Het minderheidskabinet gaat niet in op het verzoek van een meerderheid van de Tweede Kamer om een deel van de begroting voor volgend jaar al openbaar te maken. Dat schrijft minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) aan de Tweede Kamer. Een groot deel van de plannen lekte een dag eerder al uit.
De begroting ligt nu bij de Raad van State voor advies. Ook buigt het Centraal Planbureau zich nog over de wijzigingen waarover de leiders van de coalitiepartijen D66, VVD en CDA het pas op het allerlaatste moment eens werden. Hierna worden "de Miljoenennota en de ontwerpbegrotingen door het kabinet gefinaliseerd", aldus de minister.
De Kamer krijgt dan volgens hem zoals gebruikelijk de vrijdag voor Prinsjesdag de stukken onder embargo. De Kamer had het kabinet dinsdag gevraagd de budgettaire wijzigingen ten opzichte van het coalitieakkoord direct te delen nadat ze waren gelekt. Slechts uren voor de stukken naar de Raad van State moesten, werden de coalitieleiders het pas eens over de begroting.
loading

POPULAIR NIEUWS

zilvervisje-badkuip

Zilvervisjes in de badkamer? Dan is er iets anders mis in huis

shutterstock_2703772783

AOW-bezuiniging definitief van tafel: drie dingen die je nu weet over jouw pensioen

ANP-565617934

De nieuwe betaalpas heeft drie gegevens die je oude Maestro niet had

208292406_m

Feit of fabel: champignons mag je niet wassen? Waarom je al jaren voor niks je best doet met een borsteltje

ANP-566761048

Doodgeschoten Berry (51) dacht een rustige beveiligingsklus te hebben — 'Ik ga daar slapend rijk worden'

web_photo5c063f1db5fb6

Auto-reparaties worden krankzinnig duur: zelfs een kapotte voorruit is geen simpel klusje meer

Loading