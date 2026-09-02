ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kallas: steun EU voor visabeperkingen voor Russen groeit

Samenleving
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 17:58
anp020926209 1
WICKLOW (ANP) - Er is brede steun voor een EU-visumverbod voor Russische ex-strijders en strengere visumbeperkingen voor Russische toeristen. Dat heeft EU-buitenlandchef Kaja Kallas woensdag gezegd. Diverse EU-landen pleiten daar al langer voor, maar overeenstemming is er nog niet. Kallas hoopt dat het drone-incident in Leipzig de nog twijfelende lidstaten ervan overtuigt dat visarestricties nodig zijn voor de veiligheid van Oekraïne en Europa.
"Lidstaten hebben er al eerder op gewezen dat toeristenvisa worden gebruikt voor sabotageacties", zei Kallas op een persconferentie na afloop van een vergadering van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland.
Een van de verdachten die mogelijk achter de droneaanval in Leipzig zit, zou volgens Duitse media op een Italiaans toeristenvisum de EU binnengekomen zijn. Kallas kon dit niet bevestigen. "Als dit waar is, laat het duidelijk zien dat visa een instrument zijn voor mensen die de Europese Unie kwaad willen doen om de EU binnen te komen", zei Kallas.
loading

POPULAIR NIEUWS

zilvervisje-badkuip

Zilvervisjes in de badkamer? Dan is er iets anders mis in huis

shutterstock_2703772783

AOW-bezuiniging definitief van tafel: drie dingen die je nu weet over jouw pensioen

ANP-565617934

De nieuwe betaalpas heeft drie gegevens die je oude Maestro niet had

208292406_m

Feit of fabel: champignons mag je niet wassen? Waarom je al jaren voor niks je best doet met een borsteltje

ANP-566761048

Doodgeschoten Berry (51) dacht een rustige beveiligingsklus te hebben — 'Ik ga daar slapend rijk worden'

web_photo5c063f1db5fb6

Auto-reparaties worden krankzinnig duur: zelfs een kapotte voorruit is geen simpel klusje meer

Loading