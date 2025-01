Kabinet onderzoekt wat stikstofuitspraak betekent voor stoppers

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet brengt in kaart wat de recente uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid betekent voor boeren die willen stoppen en willen meedoen aan de regeling die hiervoor geldt. De NOS meldde vrijdag dat de stoppersregeling mogelijk in gevaar komt vanwege de uitspraak over de geldigheid van vergunningen als binnen een bedrijf wordt geschoven met stikstofuitstoot. Landbouwminister Femke Wiersma zegt dat ze het vervelend vindt dat boeren die een "super-emotionele" keuze hebben gemaakt, nu toch weer in de onzekerheid zitten.

De afdeling rechtspraak van de Raad van State oordeelde eind vorig jaar dat 'intern salderen' niet zomaar mag. Voor uitbreiding of een nieuwe activiteit waar stikstofuitstoot mee is gemoeid, moet wel een nieuwe vergunning worden aangevraagd. Ook als een boer of andere ondernemer hier nog stikstofruimte voor had in de oude vergunning.

Mogelijk heeft dat ook invloed op de regeling voor boeren die bereid zijn te stoppen in ruil voor geld. Zij mogen namelijk nog een klein deel (15 procent) van hun stikstofruimte uit hun vergunning overhouden als ze zich inschrijven voor de regeling. Mogelijk gaat het hier dus ook om 'intern salderen', is de vrees.

Wiersma wil "alles op alles" zetten om een oplossing te vinden en boeren gerust te stellen. "Want het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat je juist je bedrijf wilt stoppen vanwege de stikstofregels en dat je dan door dezelfde regels in de problemen komt", aldus de bewindsvrouw.