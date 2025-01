Vaccin tegen ziekte chikungunya krijgt positief advies

AMSTERDAM (ANP) - Mensen kunnen binnenkort waarschijnlijk een inenting krijgen tegen de ernstige virale ziekte chikungunya, die wordt overgebracht door tijgermuggen. Een vaccin daartegen krijgt een positieve beoordeling van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam. Het is nu aan de Europese Commissie om te besluiten of het middel wordt toegelaten in Nederland en de andere EU-landen. Daarna is het aan landen zelf of en hoe het vaccin wordt vergoed.

Het vaccin Vimkunya is ontwikkeld door het Deense farmaceutische bedrijf Bavarian Nordic. Na toelating kan het middel worden gegeven aan iedereen van 12 jaar en ouder. Het zou het eerste vaccin tegen chikungunya in Europa zijn.

Chikungunya is een ernstige virale ziekte met heftige uitslag, hoge koorts en hevige pijn aan de gewrichten. De meeste mensen herstellen binnen een week, maar sommige patiënten kunnen maandenlang kreupel zijn. Bij een heel kleine groep kunnen meerdere organen tegelijk uitvallen, waardoor mensen kunnen overlijden.

Chikungunya kwam oorspronkelijk alleen in Afrikaanse landen voor. De ziekte verspreidde zich daarna naar Azië, Midden-Amerika, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied, waaronder Caribisch Nederland. In Europa dook de ziekte voor het eerst op bij reizigers die onderweg een infectie hadden opgelopen, maar inmiddels zijn al honderden mensen ziek geworden zonder dat zij in Afrika of Azië waren of contact hadden met mensen die daar net waren geweest. Door klimaatverandering komen tijgermuggen in steeds grotere delen van Europa voor. Daardoor zou ook chikungunya zich verder kunnen verspreiden.